Don conjoint des entreprises du groupe Schwarz (Lidl) : un million d’euros pour l’aide d’urgence en Turquie et en Syrie

Publié le 23 février 2023

Les entreprises du groupe Schwarz, y compris Lidl France, sont profondément choquées par la catastrophe en Turquie et en Syrie et font un don immédiat d’un million d’euros pour les personnes touchées par le tremblement de terre dans la région. Afin que l’aide parvienne aux personnes touchées aussi rapidement que possible, le don conjoint va à l’aide d’urgence de la Croix-Rouge allemande. Les aides dans la zone sinistrée pourront utiliser les fonds pour fournir une aide ciblée sur le terrain. Les (...)