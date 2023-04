La BD moto militante "Handi Cap’ ou pas Cap’", dispo en version gratuite et numérique

La version numérique de la BD Handi Cap’ ou pas Cap’ a été lancée le samedi 3 décembre, lors de la Journée Internationale des Personnes Handicapées.

Depuis, chaque mois nous proposons à tous une nouvelle histoire de cette œuvre sur une liseuse en ligne, accessible gratuitement et à tous y compris les personnes mal et non-voyantes, grâce à un système d’audio description.

Pour mettre en valeur ce travail collectif et collaboratif, des interviews des dessinateurs et scénaristes sont publiées sur nos réseaux sociaux et sur le site de la Mutuelle.

4 histoires ont été publiées jusqu’à maintenant :

« La Carte blanche » de Frank Margerin

« Christophe : devenir un motard comme les autres » dessinée par Sarah Ayadi et Olivier Crépin, storyboardée par Ozanam et scénarisée par Jérôme Derache et Christophe Cazenove

« Frank : home sweet home » dessinée par Céline Penot, storyboardée par Domas et scénarisée par Jérôme Derache et Christophe Cazenove

« Jules : un bras, deux roues » dessinée par Boutanox, storyboardé et scénarisé par Jérôme Derache et Christophe Cazenove