Antimotard, tu perds ton sang froid

Alors gardons le nôtre.

Sur la route comme ailleurs, la liberté se partage pour que nous puissions coexister en harmonie.

Quand on s’appelle la Mutuelle des Motards, assureur spécialiste créé par des motards et pour des motards il y a tout juste 40 ans et que nous observons objectivement qu’une hostilité cible les motards il est bien naturel que nous soyons concernés.

Nous ne refusons pas d’évoluer. Ce sont les manières d’agir, souvent disproportionnées, agressives et contre productives de ceux qui nous attaquent que nous contestons.

Nous avons pris conscience de longue date des enjeux écologiques. Incendies géants, canicule sans précédent, pénurie et rationnement d’eau de l’été dernier, avec toutes les conséquences que cela provoque dans notre quotidien, n’ont fait que renforcer notre conviction.

Cette prise de conscience, le motard n’y échappe pas.

Le motard respire le même air que tout le monde, et il n’est pas suicidaire.

Nous sommes tous préoccupés par l’avenir de nos enfants comme par celui de la planète. On peut même affirmer sans complexe que le motard prend sa part en évoluant positivement dans ses comportements et sa pratique de la moto. Les constructeurs et les professionnels de la filière aussi progressent chaque jour davantage pour une pratique de la moto moins polluante et plus vertueuse.

Ce sont ces évolutions et ces progrès qui vont dans le bon sens que nous vous invitons à consulter sur ce document.

Un constat de cette hostilité basé sur des faits réels et des réponses aux reproches qui nous sont faits pour vous permettre de défendre notre « liberté de rouler ».

Qui aurait pu croire qu’après 40 ans de prévention, de formation et d’innovations, pour que les motards soient toujours plus responsables, plus respectueux d’autrui et plus citoyens, ils soient encore en 2023 la cible de nouvelles formes de discrimination ?

Rien n’est acquis, c’est plus que vrai aujourd’hui.