LES ACTEURS DE LA SOLIDARITÉ DISENT NON À L’EXTRÊME DROITE

Dans un texte, la Fédération des acteurs de la solidarité appelle dans la perspective du second tour de l’élection présidentielle à empêcher l’extrême droite de diriger notre pays et à décréter la mobilisation générale pour la solidarité.

Ce texte est ouvert à la signature de tous les acteurs et actrices de la solidarité (personnes accompagnées par les associations, les travailleurs sociaux, les bénévoles) et à toutes celles et ceux qui s’y retrouveront pour une mobilisation collective et nationale, sur le site de la FAS (adresse). Dans un contexte de nécessaire mobilisation contre l’enracinement de la pauvreté, la FAS rappelle que l’extrême droite est la négation-même de la solidarité.

« L’extrême droite est la négation-même de la solidarité. Même lorsqu’elle se pare des mots et des atours du social. Nous sommes lucides sur les fragmentations, les assignations sociales et territoriales, les abandons, les inquiétudes, les instrumentalisations, les exaspérations qui alimentent l’extrême droite dans un temps de fragilités sociales et culturelles. […] Mais la solidarité ne se divise pas. En exclure les étrangers, ou certains étrangers en raison de leur origine ou de leur religion, c’est admettre que l’humanité peut être divisée et autoriser ainsi l’exclusion des pauvres, des sans domicile fixe, d’autres encore, étrangers comme français. C’est laisser le champ libre aux catégorisations, aux stigmatisations, aux violences. »