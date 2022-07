L’Entreprise Full-RSE De la prospective à la pratique, la vision des professionnels

Nous vivons les prémices d’un renversement conceptuel majeur. Depuis le XIXe siècle, la nature, les personnes, la société, la science, la culture, la liberté ont été perçues comme des ressources pour les entreprises. Aujourd’hui, nous attendons à l’inverse que les entreprises soient à leur service, et qu’elles prennent pleinement part dans la résolution des défis qui nous préoccupent.

L’instauration de politiques de responsabilité sociale et environnementale (RSE) a constitué une avancée positive. Le constat est partagé. Comme l’est la conviction que, désormais, les entreprises doivent en intégrer plus complètement les ambitions dans leur stratégie, leurs pratiques et leurs métiers. Place à l’Entreprise Full-RSE donc, fer-de-lance d’un capitalisme renouvelé.