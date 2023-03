Féminisation de la précarité, pourquoi les femmes sont les premières touchées par la pauvreté

Publié le 8 mars 2023

Alors que le Président de la République a de nouveau érigé l’égalité entre les femmes et les hommes comme grande cause de son quinquennat, force est de constater que les femmes sont plus touchées par la précarité que les hommes et subissent de plein fouet la crise sociale et économique. Les femmes constituent aujourd’hui la majorité des personnes en situation de précarité, que l’on retienne le critère : des revenus : elles représentent 55 % des ménages pauvres, 57 % des bénéficiaires du revenu social (...)