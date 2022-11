Étude sur le marketing durable : La priorité des entreprises françaises, plus de diversité

Ces dernières années, les entreprises se sont beaucoup plus concentrées sur le commerce durable. Il existe désormais un nouveau phénomène, le marketing durable, dans lequel les entreprises se distinguent en se focalisant sur des initiatives marketing écologiques et éthiques.

Sortlist, la plateforme qui met en relation entreprises et agences marketing, a interrogé 1000 entreprises en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en France et au Royaume-Uni, qui ont commencé à investir dans le marketing durable. Dans cette étude, Sortlist examine les motivations, le rendement attendu et l’avenir du marketing durable.

Voici quelques-unes des principales conclusions de l’étude :

En 2021, 27% des entreprises ont dépensé entre 10 000 € et 50 000 € dans leur stratégie de marketing durable et prévoient d’augmenter ce budget de 5 à 10 % au cours des prochaines années.

En France, 33% des entreprises affirment que leur budget va augmenter de 10%.

En France, 27% des entreprises qui investissent dans le marketing durable ont un chiffre d’affaires de plus de 50 millions d’euros. En Europe, c’est 19% d’entreprises avec un CA supérieur à 50 millions.

La majorité des entreprises investissent principalement dans : des salaires équitables, des conditions de travail équitables, une énergie plus verte, la conservation de l’eau. En France, c’est la diversité qui vient en premier.

5 à 10 % des campagnes marketing traitent de sujets durables.

Les principales raisons pour lesquelles les entreprises investissent dans des stratégies de marketing durable sont : pour améliorer l’image de marque (20,76 %), pour augmenter les ventes (18,26 %) et parce que c’est la bonne chose à faire (13,93 %).

Plus de 39 % des entreprises françaises consacrent plus de temps et d’argent à la réalisation de campagnes durables, mais 90 % affirment que le retour sur investissement en vaut la peine.