"Être radical Dialogue entre deux générations pour transformer l’économie "

Face aux multiples menaces qui s’amoncellent, changer radicalement de modèle économique est une idée qui fait son chemin. Mais avec quelle vision ? Deux générations – un fils, 42 ans, et son père, 70 ans, dirigeants reconnus d’entreprises d’économie sociale et solidaire – traversant deux époques, l’une sociale, l’autre écologique, échangent sans concession sur les voies d’une transformation radicale.

Que faut-il changer et comment ? Quelle est la responsabilité des « boomers » des Trente Glorieuses dans le fiasco environnemental qui se précise ? La vision économique plus sobre des quadras désormais aux affaires serait-elle socialement acceptable pour enclencher une transition écologique cruciale ? Un projet additionnant les apports de ces deux générations est-il possible ?

Père et fils ont l’habitude de débattre de leurs engagements. Ces discussions donnent ici lieu à des lettres croisées. Avec la conviction qu’un dialogue intergénérationnel sincère sera utile aux initiatives de demain.

Date de parution : 05/05/2022

Collection : Mondes en transitions

Thèmes : Essais, Écologie, Économie, Entretiens, Politique, Transition, ESS

Genre : Essai

Nombre de pages : 132

ISBN : 978-2-363683-344-0

