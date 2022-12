Le Petit manuel de l’engagement ! L’engagement à portée de tous !

Le manuel à l’usage de l’engagement à la portée de tous et toutes apporte des clés concrètes en référençant les étapes de questionnements. Ce petit manuel est conçu en 3 parties, destinées chacune à un public concerné par l’engagement : l’individu, l’association, et les acteurs de l’accompagnement de la vie associative.

Ce petit manuel est un outil qui donne à voir des expériences, des pratiques et actions pour faciliter l’engagement des individus et amener les associations ainsi que les points d’appui à la vie associative dans la voie de l’ouverture et de l’intégration.

En s’appuyant sur des témoignages, et des paroles d’acteurs, il apporte des clés concrètes en référençant les étapes de questionnements. Pourquoi s’engage-t-on ? Quels freins à l’engagement ? Quelles limites de l’engagement ? Quels sont les ressorts et les problématiques de l’engagement ? Comment accompagner l’association, les bénévoles dans leur engagement ? Et surtout, comment mettre l’engagement à la portée de tous et toutes ?