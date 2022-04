Cooper’Action 94 : testez et développez votre activité

ous avez plus de 45 ans ? Vous avez envie d’être autonome ? Envie de travailler sans « chef » ? Envie de travailler autrement ? Envie de prendre le moins possible de risques dans la création de votre activité ?

Grâce à la coopérative éphémère, vous testez et développez votre activité avec le soutien et l’accompagnement de Coopaname !

Vous avez envie d’être autonome, de créer votre propre activité tout en étant accompagné ?

Bénéficiez du projet Cooper’Action de Coopaname ! Grâce au dispositif CAPE (contrat d’appui au projet d’entreprise), vous pouvez tester en toute sécurité la création de votre activité professionnelle sans perdre vos éventuelles allocations.

En effet, Coopaname, coopérative d’activités et d’emploi, propose un accompagnement des personnes de plus de 45 ans, en recherche d’emploi, porteurs de projet, en reconversion, auto-entrepreneurs, à la création d’activité sous statut coopératif.

Ce dispositif d’accompagnement, ouvert à tous les habitants du Grand-Orly Seine Bièvre, dure 10 semaines, avec un rythme de 3 demi-journées par semaine. La mini-coopérative sera composée d’une dizaine de participants.