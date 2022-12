Visio "Etre entrepreneur·se et salarié·e"

Jeudi 29 décembre, de 14h à 16h30, Coopaname (Société Coopérative Ouvrière de Production Anonyme) organise une réunion de présentation en visioconférence.

Vous souhaitez en savoir plus sur Coopaname et vérifier en quoi votre projet pourrait intégrer notre coopérative ?



Participez à une réunion d’information, en visioconférence. Vous pourrez y poser toutes vos questions, connaître les avantages et les inconvénients à être entrepreneur·se et salarié·e. C’est vraiment très très intéressant, c’est gratuit et sans aucun engagement de votre part.

D’habitude, en guise de bienvenue, on vous offre un café et/ou un thé - voire deux.

Pour cette fois, exceptionnellement, chacun·e se l’offre chez soi et on trinque à distance.