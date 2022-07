Bigre rencontre : un rendez-vous avec 250 entrepreneurs de coopératives

250 entrepreneurs de coopératives de travail de France et de Belgique se retrouvent pour 5 journées de rencontres, d’échanges, d’expérimentations, de formations, de réflexion et de convivialité. Il sera notamment question :

de la gouvernance et de la démocratie en entreprise,

des enjeux politiques pour le monde du travail et dans les coopératives,

de la culture et de la vie coopérative,

de la construction et de l’accompagnement de collectifs de travail,

de la place de la coopération pour mener les transitions,

d’écologie, de transformation de la société, d’économie sociale et solidaire,

du développement d’activités économiques.

Coopaname, Oxalis et Smart sont trois coopératives de travail emblématiques dans le champ de l’expérimentation de nouvelles formes de travail et d’emploi. Issues de différentes histoires, de différents secteurs et de différents réseaux, en passant notamment en France par les coopératives d’activités et d’emploi (CAE), elles se connaissent depuis longtemps. Ensemble, avec Oxalis, Vecteurs Activités et GrandsEnsemble, elles fondent en 2014 Bigre ! dont l’objectif est de dépasser les frontières de leurs organisations pour fonder une communauté de plusieurs milliers de sociétaires qui ont l’envie de coopérer et qui apprennent à le faire en cultivant leurs différences et leurs proximités.

Chaque année depuis 8 ans sont organisées les Bigre Rencontre, un terreau fertile avec plus de 250 entrepreneurs-coopérateurs pour la naissance d’un mouvement international de coopération autour de nouvelles formes de rapport au travail, à la protection social et au savoir, une occasion unique de se rencontrer, échanger, expérimenter, se former entre pairs et développer des coopérations.

Les coopératives de Bigre ! sont ouvertes et accueillent des professionnel·les de tous horizons qui, plutôt que de fonder leur propre entreprise, ont fait le choix de créer et développer leur(s) activité(s) économique(s) en solo ou à plusieurs au sein d’une entreprise coopérative qu’ils partagent collectivement et gèrent de façon démocratique.

La Bigre ! Rencontre 2022, c’est du 22 au 26 août 2022 au Lazaret à Sète.