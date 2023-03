Assurance chômage : La CFDT s’engage pour la revalorisation exceptionnelle des allocations, et contre la dernière réforme !​

Publié le 30 mars 2023

Réunies en conseil d’administration de l’Unédic ce jour, les organisations syndicales et patronales ont décidé d’une revalorisation exceptionnelle des allocations chômage de 1,9%. Alors que nous sommes dans une période d’inflation inédite, la situation est difficile pour tous les travailleurs et travailleuses. Les demandeurs d’emploi sont eux aussi impactés et la CFDT a revendiqué dès juillet 2022 la possibilité d’une revalorisation exceptionnelle avant juillet 2023. C’est chose faite ! En effet, cette (...)