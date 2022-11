70ème édition de la Journée mondiale des malades de la lèpre

1 nouveau cas de lèpre est dépisté toutes les 3 minutes : le diagnostic précoce doit être renforcé pour éradiquer définitivement cette maladie de l’extrême pauvreté.

Les 27, 28 et 29 Janvier 2023, participe bénévolement à la Journée mondiale des malades de la lèpre !

En janvier 1954, l’écrivain et journaliste Raoul Follereau lançait la première édition d’une journée mondiale créée dans un double objectif : obtenir que toutes les personnes atteintes de la lèpre soient considérées et soignées comme n’importe quels autres malades ; et lutter contre les discriminations et la peur parfois criminelle que cette maladie entretient, aujourd’hui encore, dans l’inconscient collectif.

70 ans plus tard, l’appel humaniste de Raoul Follereau - qui s’est concrétisé en 1968 au travers de la mission menée à l’international par la Fondation éponyme - a contribué à guérir 16 millions de malades. Pourtant, le combat est loin d’être achevé car contrairement à une idée reçue, la lèpre existe toujours et continue de déchirer des vies, avec plus de 200 000 nouveaux cas dépistés chaque année. Parce que cette maladie infectieuse touche les plus vulnérables, invisibles et sans ressources, la solidarité internationale est donc indispensable.

Cette 70e édition de la Journée mondiale des malades de la lèpre est l’occasion pour la Fondation Raoul Follereau de sensibiliser à nouveau le grand public sur la réalité d’une maladie qui reste fondamentalement méconnue. Partout en France, des milliers de bénévoles se mobilisent pour collecter des fonds afin de soutenir la recherche et les actions conduites dans les 15 pays d’intervention de la Fondation en matière de dépistage, traitement, prévention et réadaptation physique et sociale des personnes handicapées par la maladie.