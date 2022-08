58% des Français pensent qu’il faudra modifier nos modes de vie pour faire face au changement climatique

Face à l’urgence climatique, le centre de gravité de l’économie ne peut plus se fonder sur l’enrichissement personnel, la performance financière de court terme et l’excès.

Au contraire, la notion de sobriété sera indissociable d’un « futur désirable » qui se fondera sur une économie plus respectueuse de la biodiversité et du climat, qui limitera les pressions exercées sur les matières premières, qui émettra moins de déchets et de pollutions, qui inclura les enjeux de solidarité dans la conception d’activités économiques au service des territoires.

Selon l’ADEME