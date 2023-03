20ème FESSTIVAL pour rendre les solutions de l’ESS plus accessibles à toutes et tous !

Participez au 20ème FESSTIVAL

Rendre les solutions de l’ESS plus accessibles à toutes et tous !

1er Avril 2023 - A partir de 9H - Le TransfOrmateur, 4 rue du Guignier 75020

Des solutions pour mieux manger, à prix raisonnable et sans détruire la planète ? S’équiper sans succomber au Black Friday ? (re)trouver un emploi dans des filières qui ont du sens ? Accéder à des formations au numérique ? Les solutions existent bel et bien !

Mais on ne les connaît pas forcément.

Rencontrez-les et renforçons-les !

Le 20ème FESSTIVAL est une démarche locale visant à rendre l’ESS et ses solutions (mieux manger, s’équiper (re)trouver un emploi, accéder au numérique) accessibles auprès du grand public et des populations fragilisées. Cette démarche est organisée par la Mairie du 20ème arrondissement de Paris, La Compagnie Générale des Autres et La Ruche - le TransfOrmateur et soutenue par la Mairie de Paris.

Au programme : musique, ateliers DIY, conférence, marché, plateau radio et bien plus encore.

+ Un Hackathon solidaire en préparation

­

Inscrivez-vous à la conférence & aux ateliers de solutions

Le 20ème Fesst c’est aussi des ateliers de solutions et une conférence participative. Inaugurée par la municipalité de l’arrondissement avec la participation de la mairie de Paris et des grands réseaux de l’ESS, ce temps de réflexion collective portera sur les freins et les réponses à apporter pour mieux diffuser l’ESS localement et nationalement.

Votre regard et vos apports seront importants autour de :

L’alimentation durable - Mieux manger à prix abordables c’est possible ? Exemples locaux et nationaux. Présentation de la sécurité sociale alimentaire

L’emploi et l’insertion pour tous - Comment lever les freins à l’insertion ? Freins identifiés dans le cadre du Livre Blanc des acteurs de l’ESS du 20ème.

L’économie circulaire - Comment rendre accessible les solutions aux habitants des quartiers prioritaires ?

Le numérique et l’inclusion - Comment Hacker la fracture numérique pour accompagner les plus éloignés de l’emploi ?

Les éléments collectés lors de la conférence et les ateliers viendront compléter la rédaction d’un Livre Blanc des solutions de l’ESS du 20ème qui a vocation à informer et mobiliser sur le sujet au-delà de l’arrondissement et de l’événement.

Participez ! :)

Un événement organisé par la Compagnie Générale des Autres, La ruche et sa salle événementielle le TransfOrmateur ainsi que la mairie du 20ème arrondissement.