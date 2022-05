Cet article est réservé aux abonné.e.s du site. Vous devez donc être connecté.e pour consulter ce contenu.ESS et Société est le site d'information le plus à jour sur l'économie sociale et solidaire ; c'est le fruit d'un travail de veille précis et quotidien. Si vous souhaitez qu'il continue, il faut le financer.Une partie des articles est en accès public. Les archives avant 2018 le sont en entier.Si vous n'avez pas de compte, consultez nos conditions d'abonnement Si vous avez un compte à jour, merci de vous connecter en utilisant le formulaire ci-dessous.