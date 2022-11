Webinaire "Les asso face aux discriminations dans l’accès à la prise de responsabilité bénévole"

Les associations sont des acteurs majeurs dans la lutte contre les discriminations. Elles sont bien souvent en première ligne pour promouvoir et faciliter l’égalité d’accès à l’emploi, la santé, le logement...

Néanmoins, les associations ne sont pas inclusives par nature et notamment au sein de leurs instances dirigeantes. A ce titre, il est important que les associations engagent une réflexion afin que l’accès à la prise de responsabilité ne fassent pas l’objet de conditions discriminatoires conscientisées ou non.

Pour répondre à cet enjeu, Le Mouvement associatif vous propose un webinaire le 12 décembre prochain à 15H à 16H15.

Au programme

Qu’entendons nous derrière le terme de discrimination ? Quels sont les types de discrimination ? Par Madame George Pau-Langevin en charge de la lutte contre les discriminations et pour la promotion de l’égalité auprès de la Défenseure des droits

Comment s’investir dans la lutte contre les discriminations et tendre vers une gouvernance inclusive ? Par Etienne Butzbach, Vice président éducation et numérique de la Ligue de l’enseignement

Comment une gouvernance inclusive peut nourrir les réflexions en matière de lutte contre les discriminations dans l’accès aux actions proposées par l’association ?

Témoignage de l’association Graph

Présentation de l’outil Inclusiscore Par Sarah Bilot, Déléguée Générale d’Animafac

L’INCLUSISCORE , C’EST QUOI ?

Pour encourager la réflexion des acteurs associatifs sur les questions liées à l’inclusion, Le Mouvement associatif a créé l’INCLUSISCORE : un outil de questionnement en ligne permettant à chaque association d’évaluer son niveau d’inclusion.