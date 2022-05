Webinaire "1 heure pour tout savoir sur les contrats à impact"

"1 heure pour tout savoir sur les contrats à impact" grâce au webinaire de FAIR, mardi 24 mai 2022 à 16h

FAIR, le collectif des acteurs de la finance à impact social, et l’Avise, l’agence pour développer l’économie sociale et solidaire (ESS) et l’innovation sociale en France, proposent de revenir sur les temps forts du développement des contrats à impact en France, d’expliciter son processus de contractualisation et de faire le point sur les enjeux de l’évaluation d’impact.

A qui s’adresse le contrat à impact ?

Quels sont les projets éligibles ?

Comment candidater ?

Comment se faire accompagner ?

Quelle mesure d’impact développer ?

Quelles évolutions depuis 2016 ?

Le webinaire répondra à toutes ces questions ainsi qu’à celles que vous vous posez sur le sujet !

Deux porteurs de projets apporteront leur témoignage : Label Vie, dont le projet d’accompagnement à la transition écologique des crèches a été retenu par l’Ademe, et Article 1, association dédiée à l’égalité des chances, qui a un contrat à impact en cours avec le Ministère de l’Agriculture et un autre en voie de structuration avec le Ministère chargé de l’emploi et de la formation professionnelle.

Mardi 24 mai, de 16h à 17h