Vie associative : deux tiers des Français impliqués, selon une enquête de l’Injep

"Les deux tiers des 16 ans et plus contribuent à au moins une association en France : 24% donnent et participent, comme bénévoles ou d’une autre manière, 16% participent mais sans effectuer de dons d’autre part, et enfin 25% donnent sans participer par ailleurs." Ces chiffres sont issus d’une enquête nationale de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep), menée en 2021 auprès de 10.000 Français et dont les résultats ont été publiés le 23 janvier 2023.

Ainsi, "quatre Français sur dix participent à la vie associative", sous différentes formes et selon des degrés d’intensité également variés, "de la simple adhésion [par exemple à un club de sport, ndlr] jusqu’à la prise de responsabilités". Le bénévolat est un sous-ensemble de ces participations et 27% des personnes de 16 ans et plus interrogées "ont déclaré́ avoir été bénévoles et/ou membres du bureau dans au moins une association au cours de l’année écoulée". Parmi eux, 19% sont des bénévoles réguliers – s’impliquant une fois par semaine ou plus –, une part qui varie selon l’âge (17% chez les 45-64 ans, 19% chez les 25-44 ans, 21% chez les 65 ans et plus et 23% chez les 16-24 ans). Plus souvent bénévoles, les plus jeunes et les plus âgés sont également ceux qui participent le plus au global, en tant qu’adhérents et/ou bénévoles : "50% des 16-24 ans et 44% des plus de 65 ans, contre 40% des 25-44 ans et 35% des 45-64 ans".

La moitié des Français interrogés ont également réalisé au moins un don à une association au cours de l’année écoulée, les dons monétaires – à l’exclusion des cotisations et adhésions – et en nature étant considérés. "Ce panorama permet d’aller au-delà̀ des seuls dons ouvrant droit à un crédit d’impôt, qui concernent 20% seulement des foyers imposables en 2021", précise l’Injep. L’institut ajoute qu’en matière de don ou de participation, "l’impact de l’héritage familial est bien supérieur" à n’importe quelle autre variable.