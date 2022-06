Nous sommes un collectif national d’associations engagées dans la coopération entre recherches et mouvements sociaux pour la transition écologique et solidaire. Nous co-organisons à Lyon les 27-28-29 août 2022 les premières Journées d’été des Savoirs Engagés et Reliés.

Nous faisons le constat que les institutions de production et de transmission des savoirs (Éducation nationale, Universités, Grandes écoles, CNRS...) sont souvent prises dans des logiques concurrentielles, déconnectées des nécessités vitales auxquelles nous confrontent les bouleversements écologiques et l’attente de plus de justice sociale et globale.

Les journées seront organisées autour d’exemples concrets de productions de connaissances en lien avec ces enjeux socio-écologiques majeurs et de réflexions-rencontres avec de nombreux acteur.e.s d’horizons et de cultures divers, dont Isabelle Stengers, philosophe à l’Université libre de Bruxelles.

27-28-29 août 2022

Lyon