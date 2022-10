La France associative en mouvement 2022

Retrouvez la 20ème édition de la France associative en mouvement réalisée par Recherches & Solidarités.

Cette étude dresse, comme chaque année, l’état des lieux de la vie associative à partir des données chiffrées les plus récentes, issues de sources officielles :

66 500 associations créées entre juillet 2021 et juin 2022,

Entre 1,4 et 1,5 million d’associations en activité,

146 740 associations employant 1,8 million de salariés : près d’un salarié sur dix du secteur privé (9,2%).

Figurent dans cette 20ème édition, 3 avancées majeures dans la connaissance du secteur associatif :

Une estimation du nombre d’associations en activité confortée par une exploitation expérimentale du Répertoire National des Associations,

Une approche inédite de l’emploi associatif à partir des conventions collectives, permettant de percer le mystère des associations non classées ailleurs de la nomenclature d’activités,

Le suivi des données relatives à la fiscalité des associations : en 2020, 34 000 associations et fondations assujetties à la taxe sur les salaires et 117 000 à l’impôt sur les sociétés.

Cette étude s’appuie également sur les résultats de 2 enquêtes nationales pour aborder la situation du bénévolat et le moral positif des dirigeants associatifs.

Cette étude nationale est publiée avec le soutien d’HEXOPEE, organisation représentative du monde associatif et de l’éducation populaire. Elle est prolongée par des déclinaisons actualisées pour chaque région, réalisées avec le soutien de l’Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire (INJEP), en coopération avec Le Mouvement associatif, à partir des mêmes données et selon les mêmes méthodologies.