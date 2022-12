Première édition du Talk Humanitaire : « Crise alimentaire mondiale : va-t-on apprendre de nos erreurs ? ».

Le mardi 6 décembre 2022 à 18h30

Espace de conférences – 2 bis rue Mercœur, Paris 11

Cette conférence, animée par Boris Martin de la revue Alternatives Humanitaires, réunira :

Sandrine Dury, chercheuse en économie agricole et alimentaire au CIRAD - Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement,

Pierre Jacquemot, expert à la Fondation Jean-Jaurès, enseignant à Sciences-Po Paris, ancien ambassadeur,

Moussa Koné, agriculteur et président des Chambres d’Agriculture du Burkina Faso

David Laborde, directeur de recherche à la division Marchés, commerce et institutions de l’IFPRI - Institut international de recherche sur les politiques alimentaires.

Dans un contexte de crise alimentaire sans précédent, complexe et multifactorielle, ces experts tenteront d’apporter leur éclairage pour mieux comprendre cette situation dramatique et proposer des solutions concrètes pour en limiter les conséquences et évoluer vers un système alimentaire plus durable, de la fourche à la fourchette.

Avec la participation exceptionnelle de :

Guillaume Canet, acteur, réalisateur, scénariste et producteur français engagé en faveur du monde agricole. Acteur principal du film « Au nom de la terre », réalisé par Edouard Bergeon.

Edouard Bergeon, réalisateur engagé auprès des agriculteurs et agricultrices et fondateur de la chaîne thématique par abonnement aunomdelaterre.tv.

Ces personnalités engagées partageront leur vision du sujet et la manière dont ils le traitent pour sensibiliser et éveiller les consciences, notamment via la réalisation de films et documentaires.

La conférence sera suivie d’un cocktail apéritif.

Inscription obligatoire avant le mardi 6 décembre 2022