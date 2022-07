Table ronde "la pause alimentaire au travail : un moment clé pour les Français ?"

À l’occasion d’une étude réalisée par l’institut de sondage OpinionWay, trois experts viendront débattre de ce sujet lors d’une table ronde à laquelle innocent a le plaisir de vous convier.

le mardi 20 septembre 2022 à 9h

Cité du Figuier

104-106 rue Oberkampf - 75011 Paris

M2 Ménilmontant M3 Parmentier

avec la participation de

Sylvie Chokron : Neuropsychologue et directrice de recherches 1re classe au CNRS, fondatrice et directrice de l’Institut de neuropsychologie, neurovision et neurocognition,

Arnaud Cocaul : Médecin nutritionniste,

Arnaud Collery : 1er formateur mondial de Chief Happiness Officers (CHO)