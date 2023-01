Succès de lectorat en 2022 ! Pour une économie sociale et solidaire de transformation et d’émancipation : ess-et-societe.net !

Plus de 100 000 personnes ont visité mon site ess-et-societe.net sur les 3 derniers mois de 2022, avec une progression régulière sur tout 2022. Cela porte à 370 000 lecteurs sur l’année. Je reste encore à 3 fois moins que faisait Ressources Solidaires, mais je n’avais pas 15 ans de référencement naturel.

Je touche environ 150 000 personnes par semaine sur les différents réseaux sociaux sur lequel je suis présent. Sans aucun soutien économique ou politique, c’est une reconnaissance par la base des lecteurs ! Merci à vous donc !

2023 verra l’arrivée d’un nouveau site "responsive" et plus beau, mais sans perte de qualité ! Réalisé par une toute nouvelle SCOP, je vous en reparlerai car l’expérience humaine est du même niveau que l’expérience technique avec eux.

Alors, lecteurs non abonnés, acteurs de l’ESS, il est temps de me soutenir pour aller encore plus loin !

A bientôt

Guillaume