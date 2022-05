Table ronde « Mers et océans, espaces de coopération pour l’économie de demain »

Dans le cadre de la Présidence Française de l’Union européenne, les 5 et 6 mai 2022, la CRESS de Mayotte participera au Sommet européen de Strasbourg intitulé « l’Économie sociale, le futur de l’Europe ».

Opportunité unique pour se rencontrer, échanger et travailler autour d’enjeux tels que la reconnaissance de l’ESS au sein de l’Union européenne, sa transition verte et digitale, le cadre légal commun et les besoins spécifiques des entreprises de l’ESS, le développement des compétences, l’accès aux financements, etc.`

Le 5 mai de 16h30 à 18h30 (heure de Mayotte), la Chambre Régionale de l’ESS de Mayotte interviendra sur une table ronde organisée par ESS France Outre-mer intitulée : « Mers et océans, espaces de coopération pour l’économie de demain ».

Cette table ronde sera l’occasion d’illustrer les bonnes pratiques à impact des territoires ultramarins et présenter les dynamiques de coopérations régionales dans l’océan indien.

Au programme :

Présentation des enjeux de l’ESS ultramarine et la construction d’écosystèmes inclusifs dans un monde en mutation

Illustration des dynamiques de coopération et des chaînes de valeur à impact (les exemples du Kenya, de la Guyane et de Mayotte)

Pour participer à la table ronde en visioconférence, inscrivez-vous au Sommet en suivant le lien ci-dessous, puis sélectionnez dans le programme la table ronde intitulée : " Mers et océans, espaces de coopération pour l’économie de demain"

de 15h30 à 17h30 (heure de Paris)

Un lien pour accéder au live vous sera ensuite envoyé par email.