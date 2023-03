Soutien à la tribune du Pacte du pouvoir de vivre

Publié le 31 mars 2023

Réforme des retraites : « Nous demandons au président de la République de ne pas promulguer la loi ». Tel est le titre de la tribune signée par un collectif des membres du Pacte du pouvoir de vivre, publiée dans Le Monde le week-end dernier. Les signataires en appellent à « l’apaisement et la responsabilité ». ESS France, la Mutualité Française, le Mouvement Associatif… Parmi les membres du PPV, il y a des têtes de réseaux d’envergure nationale, relevant de l’économie sociale et solidaire. Et en région (...)