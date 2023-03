Les Chambres régionales de l’économie sociale et solidaire à Paris Rencontre avec Marlène Schiappa

Publié le 6 mars 2023

C’est une première pierre à l’édifice pour construire la CRESS de demain. Marlène Schiappa, Secrétaire d’Etat à l’économie sociale, solidaire et à la vie associative, s’est vue remettre ce lundi 27 février un rapport d’ESS France sur les Chambres régionales de l’ESS. Une rencontre clef donnant lieu à une convention et à l’ouverture d’un cycle de travail entre la Ministre et les CRESS. Ayant fait le déplacement, le président de la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur Denis Philippe, salue l’initiative de la (...)