Publié le 12 avril 2023

Le projet de loi sur la réforme des retraites prévoit la création d’une « assurance vieillesse aidants », qui permettra une validation de trimestres élargie à davantage d’aidant.es accompagnant des personnes en situation de handicap uniquement. Le Collectif Je t’Aide juge cette mesure encore trop restrictive et nettement insuffisante au regard des enjeux et des situations d’aidance extrêmement disparates et réclame davantage de droits effectifs pour les 11 millions d’aidant.es. Des mesures sous (...)