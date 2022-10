Semaine de la finance solidaire "S’interroger sur l’impact de son argent !"

Du 7 au 14 novembre, découvrez comment agir pour une économie plus vertueuse et solidaire

Du 7 au 14 novembre, FAIR organise la 15ème édition nationale de la Semaine de la finance solidaire. Pendant 8 jours, des citoyens ayant fait le choix de l’épargne solidaire seront de nouveau mis à l’honneur à travers divers témoignages. Tous se sont réunis autour de ce même slogan : « Fiers de ce que fait notre argent pour la société ».

Investir solidaire est un acte simple, à fort impact sur la société. Accès à l’emploi, lutte contre le mal-logement, développement d’activités écologiques, accès à la santé, lutte contre l’isolement, soutien à l’entrepreneuriat dans les pays en développement… les défis majeurs sociaux, écologiques et sociétaux auxquels l’épargne solidaire apporte une réponse sont nombreux. En outre, la diversité de produits solidaires est telle qu’il est facile de trouver le placement financier qui correspond à ses besoins, à son budget et à ses valeurs.

A travers les témoignages de huit épargnants solidaires, découvrez l’engagement et les motivations qui les ont poussés à placer leur argent sur des placements labellisés Finansol.

« Mon épargne est solidaire. Elle permet entre autres d’apporter un soutien à des initiatives pour l’écologie et la protection de l’environnement. Mon argent va là où j’aime qu’il aille, vers un monde plus propre. »

explique Yann, épargnant solidaire Energie Partagée

Votre épargne est un moyen d’action.

Utilisez-le !

Une semaine d’événements partout en France

La Semaine de la finance solidaire, ce sont aussi des événements qui se tiennent sur tout le territoire. A destination du grand public, des entrepreneurs sociaux, de la presse ou encore des investisseurs institutionnels, ils ont vocation à faire connaitre la finance solidaire au plus grand nombre :

Cette campagne, organisée par FAIR pendant le Mois de l’ESS, est placée, cette année encore, sous le Haut-Patronage de Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique.

Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique :

« Dans les temps de crise que nous connaissons, l’économie sociale et solidaire constitue un ciment de notre tissu économique. Il est donc indispensable de continuer à développer une finance solidaire au service de tous. C’est ce que nous avons voulu faire avec la loi PACTE, grâce à la présentation d’unités de compte d’assurance-vie solidaire, d’abord promue puis rendue obligatoire. Nous en récoltons aujourd’hui les fruits : en un an, l’encours d’épargne solidaire a augmenté de 26% pour atteindre 24,5 milliards d’euros en 2021. Continuons ! »

Marlène Schiappa, secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargée de l’Économie sociale et solidaire et de la Vie associative :

« La finance solidaire, qui recherche d’abord l’impact social et/ou environnemental au-delà de la plus-value financière, joue un rôle indispensable dans le financement des entreprises de l’économie sociale et solidaire, en leur apportant des capitaux adaptés à leurs besoins. Elle répond également à la volonté des citoyens, consommateurs et épargnants, de contribuer positivement à la société à travers leur compte en banque. Ils sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à opter pour l’épargne solidaire. En réunissant l’ensemble des parties prenantes, nous mettrons en œuvre les moyens pour accroître cette tendance »