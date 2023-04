Publié le 7 avril 2023

A l’initiative de Notre Santé en Danger plus de 40 organisations syndicales, d’usager.e.s, associations, collectifs, soutenues par des partis politiques (liste au bas du communiqué), ont rédigé et signé une tribune commune « Santé, nous vous accusons, vous Emmanuel Macron... », où elles dénoncent les multiples attaques contre le droit à la santé menées par ce gouvernement et les gouvernements précédents, qui mettent désormais en péril la santé des populations, dans toutes ses dimensions. Cette tribune se (...)