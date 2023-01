Salons Préventica 2023 - Les RDV de l’innovation pour la qualité au travail

Les prochaines éditions à Paris et Toulouse prévoient de réunir entre 10 000 et 15 000 participants de tous horizons : petites et grandes entreprises, collectivités locales, organismes publics, syndicats professionnels...

L’occasion pour toutes les entreprises, de faire le point sur les nouvelles organisations du travail et de profiter de toutes les ressources disponibles pour améliorer la santé physique et mentale de leurs salariés.

Au programme de ces éditions 2023 :

150 ateliers et conférences sur 3 jours

Comment créer des environnements de travail sains et sécurisés ? Comment préserver la santé physique et mentale des salariés ? De nombreux employeurs, DRH, managers,

représentants des salariés, chercheurs... prendront la parole en conférence pour proposer leur vision des nouvelles organisations du travail et leurs retours d’expériences.

Parmi les sujets au programme : Organisation et effets du télétravail, dialogue social, obligations réglementaires, prévention des maladies et accidents professionnels, stress, harcèlement, parité, addictions, maintien dans l’emploi, incivilités, responsabilité sociétale, accessibilité...

400 professionnels pour conseiller entreprises et acteurs publics

L’espace exposition/animations de Preventica sera organisé en deux dimensions :

Des équipements innovants pour le confort et la sécurité des salariés :

Outillage, équipements de protection, travaux en hauteur, aides aux manutentions, exosquelettes, aménagement des bureaux, hygiène et propreté, désinfection de l’air, sécurité des déplacements, prévention des risques chimiques/amiante...

Outillage, équipements de protection, travaux en hauteur, aides aux manutentions, exosquelettes, aménagement des bureaux, hygiène et propreté, désinfection de l’air, sécurité des déplacements, prévention des risques chimiques/amiante... Des prestations de services et d’accompagnement pour les DRH : cabinets conseil en QVT, ergonomie, RPS, handicap, médiation, droit social organismes de formation offres de sport et santé en entreprise services aux salariés (mutuelle santé, conciergerie, crèche d’entreprise...) solutions de team building et d’engagement des salariés services de prévention santé (bilan de santé, téléconsultation, contrôle auditif,..)



Préventica Paris

Porte de Versailles

du mardi 23 au jeudi 25 mai de 9h à 17h30

500 exposants

160 conférences

15 000 participants