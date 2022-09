Réparer ses appareils : un droit en Europe ?

Lorsqu’ un appareil n’est plus sous garantie et qu’il tombe en panne, il semble souvent plus facile d’en acheter un nouveau plutôt que de le réparer. Mais pour lutter contre la surconsommation et parvenir aux objectifs de son pacte vert d’ici 2050, l’Europe veut encourager la réparation des appareils défectueux. La France est pionnière en Europe de l’économie circulaire et encourage déjà fortement la réparation plutôt que l’échange des produits défectueux. Cet article vous présente les dispositions européennes ainsi que les mesures prises en France comme dans 18 autres pays de l’UE pour encourager la réparation des produits.

Le droit à réparation voté au Parlement européen

77% des Européens préfèrent réparer leurs appareils plutôt que de les remplacer. Pour leur donner le moyen de le faire, les eurodéputés ont défini le droit à la réparation comme une priorité 2022