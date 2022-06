Rencontre-débat " L’employabilité des publics en situation de vulnérabilité"

Le Grdr, en partenariat avec la Cité des métiers et la Ville de Paris, avec le soutien de la DRIEETS de Paris et du Conseil départemental de Seine Saint Denis, organise une rencontre-débat sur la thématique de : "L’employabilité des publics en situation de vulnérabilité : quels outils ? quelles méthodologies ? "

MARDI 14 JUIN 2022, DE 14H A 18H

Salle Painlevé de la Cité des Métiers, Paris la Villette

Cité des Sciences et de l’Industrie

(30 Av. Corentin Cariou, 75019 Paris)

Depuis 2020, la crise sanitaire a mis en lumière et parfois accentué les situations de précarité de certains publics, notamment les jeunes, les bénéficiaires des minimas sociaux, les résidents des quartiers prioritaires, les primo-arrivants. Afin d’apporter une réponse globale à ces situations, il est important d’identifier et de faire ressortir les enjeux communs pour proposer des réponses à l’intersection des politiques publiques de la ville, de l’intégration et de l’emploi.

Depuis de nombreuses années, le Grdr met en œuvre des activités pour accompagner les publics en situation de vulnérabilité en articulant une approche territoriale et une approche ciblée sur les publics, et tente de contribuer à renforcer le dialogue entre les politiques publiques. C’est dans ce cadre que le Grdr organise ce temps de réflexions dont l’objectif est de mettre en lumière les enjeux communs mais surtout de partager les réponses adaptées face aux besoins spécifiques des différents publics. Afin de préciser le contenu de cette rencontre-débat, vous trouverez ci-joint le programme précisant les thématiques abordées et les intervenant.e.s présent.e.s.