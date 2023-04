Proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France - propositions de la FEHAP

Publié le 5 avril 2023

La FEHAP, fédération de référence du secteur privé solidaire, représente 2 000 établissements et services, soit plus de 80 000 professionnels accompagnant au quotidien les personnes âgées. L’urgence à laquelle le secteur est confronté nous convainc de concentrer les efforts à court terme sur 4 mesures phares : BÂTIR UNE SOCIÉTÉ DU BIEN VIEILLIR Octroyer des financements aux résidences autonomie pour renforcer la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées et accentuer le lien social La FEHAP (...)