Pour son 25ème anniversaire, le label Finansol évolue et renforce ses exigences

Publié le 20 mars 2023

Attribué depuis maintenant plus de 25 ans par un comité indépendant, le label Finansol, label de la finance solidaire, continue de séduire. Afin de toujours répondre aux évolutions du secteur de la finance solidaire et à impact social, et dans l’optique de renforcer son exigence, ce dernier évolue, notamment pour mieux intégrer la notion d’impact. 25 ans de finance au service de la solidarité Créé en 1997, le label Finansol, unique label de la finance solidaire, permet de distinguer les produits (...)