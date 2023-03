Olivier Dussopt présente les résultats de l’Index de l’égalité professionnelle 2023

Publié le 8 mars 2023

Chaque année au 1er mars, les entreprises de plus de 50 salariés doivent calculer et publier leur index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L’index est un outil pratique pour faire progresser l’égalité salariale au sein des entreprises. Il mesure de façon objective les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, tout en mettant en évidence leurs axes de progression. Il impose des mesures correctives lorsque cela est nécessaire. L’index, qui est noté sur 100 points, se (...)