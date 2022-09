Nouvelle mobilisation inter-associative

Une mobilisation inter-associative aura lieu à partir de 14h, à Lille, pour alerter sur les difficultés persistantes et amplifiées auxquelles sont confrontés les acteurs du secteur de l’action sociale, médico-sociale et sanitaire, ainsi que les conséquences préoccupantes sur l’accompagnement des personnes fragiles.

Le 30 novembre 2021, une mobilisation inédite initiée par le Collectif des métiers de l’humain en danger réunissait plus de 8000 personnes à Lille, comme dans d’autres régions en France, à plusieurs reprises.

Malgré ces alertes et les mesures gouvernementales encourageantes décidées dans le cadre du Ségur de la Santé et des Accords Laforcade, de nombreuses iniquités demeurent ; les métiers de l’humain pâtissent d’un manque d’attractivité qui fragilise la continuité et la qualité de l’accompagnement des personnes.

Aggravée par le contexte d’inflation que nous connaissons, conjugué à l’absence de revalorisations depuis de nombreuses années, cette situation a un impact considérable sur le quotidien des professionnels du soin et du médico-social, entraînant également un sentiment de non-reconnaissance de leurs qualifications et de leur engagement. Pourtant, leur mobilisation aux côtés des personnes fragiles est totale, même en temps de crise, comme nous l’avons vécu avec le COVID-19. Tous ces éléments mettent réellement en danger la qualité et la continuité de l’accompagnement des personnes concernées.

Nous dénonçons vivement cette situation et demandons un plan d’actions financé pour les métiers de l’humain, des garanties sur le long terme, ainsi qu’une revalorisation salariale équitable pour tous. Nous attendons des lois structurantes, pérennes et financées pour garantir l’accompagnement digne et qualitatif des publics fragiles.

Organisations du secteur social, médico-social et sanitaire des Hauts-de-France, familles et personnes accompagnées marcheront ensemble le 28 septembre à Lille pour porter ce message.

Rappelons qu’un million de salariés du secteur associatif s’occupe des 15% de nos concitoyens ayant besoin de soins et d’accompagnement. L’attractivité des métiers de l’humain constitue un enjeu majeur pour la construction d’une société du vivre-ensemble, défendons-le !

Mobilisation : mercredi 28 septembre à 14h

Départ de l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France, avenue Willy Brandt à Lille

Arrivée Place de la République.