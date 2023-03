Nouveau protocole COVID 19 : la parole des familles et des citoyens enfin entendue

Publié le 30 mars 2023

Le protocole sanitaire publié le 10 mars prévoyait la possibilité de réduire les visites à compter de trois cas et l’obligation du port du masque pour les personnes dans les établissements et services accompagnant les personnes âgées. AVEC a dénoncé le déni de citoyenneté que cela représente à ses yeux dans un communiqué du 14 mars. AVEC se félicite que Jean-Christophe COMBE, ministre des Solidarités, face à la détermination des familles et des citoyens a dû modifier le protocole et, dans un communiqué du (...)