Nouveau protocole COVID 19 : la citoyenneté des personnes âgées en péril

Publié le 16 mars 2023

Le protocole publié le 10 mars prévoit la possibilité de réduire les visites à compter de trois cas et l’obligation du port du masque pour les personnes dans les établissements et services accompagnant les personnes âgées. En fin d’année les consignes du ministère des solidarités semblaient indiquer un retour à la normale pour les personnes âgées en établissement, comme c’est le cas depuis longtemps pour l’ensemble des citoyens. Malheureusement un nouveau protocole confirme et maintien des consignes (...)