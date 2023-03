Publié le 30 mars 2023

J’ai pris connaissance de l’émotion très légitime des associations de personnes âgées et de familles concernant le nouveau protocole Covid-19 destiné aux EHPAD et je souhaite y apporter une réponse immédiate. Le texte sera amendé pour que le droit de visite et le maintien des liens sociaux et familiaux ne puissent faire l’objet d’aucune restriction, conformément au message que j’ai déjà transmis à toutes les parties prenantes le 6 décembre 2022. Je tiens à réaffirmer mon attachement intransigeant au (...)