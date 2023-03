Non à la dimension obligatoire du SNU !

Le collectif « Jeunesse Citoyenneté Émancipation », dont est membre la FCSF, s’oppose à la dimension obligatoire du Service national universel (SNU) et le fait savoir au président de la République en lui adressant cette lettre ouverte. Le collectif regroupe des syndicats, des associations de jeunesse, d’éducation populaire, de défense des droits, qui ne se retrouvent pas dans la philosophie actuelle du SNU.

Contenu de la lettre :

Nous avions sollicité une audience relative au Service National Universel (SNU), en novembre 2022. Notre demande d’entrevue étant restée sans suite, nous vous adressons cette lettre ouverte pour faire connaître notre positionnement sur le SNU et ses conditions de généralisation.

Lors de vos vœux adressés à la Nation vous avez annoncé « poser les premiers jalons du Service National Universel ». La forme actuelle du dispositif veut mobiliser les jeunesses face à une nation supposée en danger avec la possibilité de formater, contrôler et militariser les jeunes. Attachées à la philosophie et aux pratiques de l’éducation populaire, les organisations signataires refusent toute forme descendante et autoritaire de pédagogies et de dispositifs qui contredisent une volonté émancipatrice et responsable.

— -/...