Mobilisation du collectif de l’IAE pour que la politique du plein emploi ne laisse personne au bord du chemin

Publié le 21 février 2023

Nos associations et entreprises d’insertion engagées auprès des personnes en précarité constatent l’enracinement de la pauvreté et le développement de la précarité dans le pays, dans les quartiers des villes comme dans le monde rural. La baisse du chômage et la perspective affichée du plein emploi ne font en réalité que renforcer la nécessité de se mobiliser auprès de celles et ceux qui, sans cela, resteront au bord du chemin de la création d’emplois. C’est pourquoi les neuf réseaux de l’insertion par (...)