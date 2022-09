Lobodis devient sociétaire de Windcoop

En devenant sociétaire de Windcoop – première compagnie maritime de transport à la voile de marchandises, organisée en coopérative - Lobodis contribue à un projet collectif, citoyen et militant de décarbonation du transport maritime. Découvrez ci-après le projet Windcoop et les raisons de notre engagement.

Depuis début août, Lobodis est sociétaire de Windcoop, la première coopérative citoyenne et militante de transport de marchandises à la voile en investissant dans 100 parts sociales.

C’est un petit pas, mais collectivement nous pouvons aller encore plus loin. En effet, l’ambition de Windcoop est d’être la première compagnie maritime composée de milliers de sociétaires, rassemblés pour développer un nouveau modèle de transport de marchandises, décarboné et durable. Windcoop apporte une réponse actuelle et alignée à notre vision de l’avenir où la collaboration est centrale.

Tous ensemble, Hissons les voiles !

Partenaires de Lobodis, entreprises du secteur ou concurrentes, réseaux amis, fidèles consommateurs, nous vous invitons à rejoindre l’équipage aux côtés de Zephyr&Borée, Arcadie,Enercoop, Lobodis et des citoyens déjà impliqués dans le projet.