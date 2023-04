Livre "Une coopérative citoyenne ?"

Publié le 13 avril 2023

La coopérative, du latin "co-operare" travailler ensemble. Depuis plusieurs années on assiste à une multiplication du nombre de coopératives. Une renaissance souvent liée à une volonté de faire de l’économie différemment, d’un retour à plus de contacts et de local. Le modèle coopératif allie ainsi le désir d’une économie au service des gens, fonctionnement démocratique, voire alternative aux délocalisations. Bien au-delà de l’alimentation, que ce soit pour la production ou la vente, la forme coopérative (...)