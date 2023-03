Les personnes âgées au risque de la pandémie

Publié le 30 mars 2023

En entraînant des mesures de protection contraignantes telles que la restriction des libertés et l’altération du lien social, la COVID-19 a confronté les personnes âgées, leurs familles et leurs proches à la question de la fin de vie et de la mort. Cette situation a soulevé des questions éthiques en santé publique et questionne ainsi la politique d’accompagnement du vieillissement. Avons-nous protégé nos aînés ? Le modèle de prise en charge des plus anciens dans les EHPAD doit-il être repensé ? Comment (...)