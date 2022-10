Les modèles économiques des entreprises de l’ESS : une infographie de leurs ressources et dépenses

L’économie sociale et solidaire, ce sont des organisations et entreprises démocratiques qui participent au développement du pouvoir d’agir des citoyens sur la société. Leurs modèles économiques traduisent cette « raison d’agir » et permettent de distinguer ces entreprises de ceux du reste de l’économie.

ESS France, en partenariat avec la Banque des Territoires, publie une synthèse des structures de ressources et de dépenses des 4 principales familles de l’économie sociale et solidaire, afin de rendre compte de leurs particularités : Les associations se caractérisent notamment par l’hybridité de leurs ressources, qu’elles soient publiques, marchandes, non marchandes, ou non monétaires (bénévolat) ; les coopératives se distinguent par la mise en réserve de leur bénéfices, ce qui leur permet de pérenniser plus facilement leurs activités que le reste des entreprises ; les mutuelles consacrent dans le secteur assurantiel plus de 80% de leurs ressources aux frais de soins de leurs adhérents ; et les fondations consacrent plus de 11,9 milliards d’euros à des actions de générosité et de solidarité.

Ce faisant, l’infographie met également en exergue le volume monétaire que représente les modèles économiques des entreprises de l’ESS et souligne ainsi l’importance de leurs contributions à la société.