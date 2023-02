Les aides aux vacances des Caf : mode d’emploi

Publié le 22 février 2023

Acteur majeur des aides aux vacances, les Caisses d’allocations familiales (Caf) se mobilisent chaque année pour permettre aux familles de découvrir de nouveaux horizons et de partager des moments privilégiés. En 2021, plus de 500 000 parents, enfants et jeunes, ont bénéficié des aides de leur Caf, tous dispositifs confondus. Chaque année, les Caf soutiennent les familles qui ne partent pas ou peu en vacances en grande partie pour des raisons financières, et proposent des séjours soit en famille, (...)