Les Rencontres de Poitiers, 1ère rencontre nationale des acteurs de la jeunesse dans les MJC

Réunies après 50 ans de séparation à l’échelon national, les MJC de France se mobilisent pour l’animation jeunesse : en participant au Comité de filière Animation tout récemment constitué par Sarah El Haïry, et en organisant son 1er grand rassemblement dédié au sujet les 14, 15 et 16 novembre 2022 au CPA Lathus (La Voulzie - (86) Lathus-Saint Rémy)

3 jours dédiés à l’animation jeunesse en MJC : partage de pratiques, ateliers et débats pour dessiner les spécificités de l’action jeunesse aujourd’hui dans les MJC.

Objectifs :

donner la parole aux animateurs sur les situations qu’ils rencontrent au quotidien,

affirmer leurs points communs, les enjeux partagés en matière d’action jeunesse,

établir un constat clair sur la place des jeunes dans le réseau aujourd’hui.

Participation des partenaires associatifs et institutionnels des MJC à l’échelle locale,

départementale et régionale aux ateliers du 3ème jour.

Les MJC, actrices de poids dans les territoires

o 1000 MJC et associations affiliées par les Fédérations régionales (dont 50 % en

milieu rural)

o 850 collectivités locales partenaires

o 17 500 salarié.es

o 50% d’associations bénévoles sans permanent.es

o 500 000 adhérent.es

o 43 000 bénévoles participant à l’administration et à l’animation dont 10 750

administrateur.rices

o 5 000 000 personnes touchées par les actions et manifestations développées par les

associations affiliées

o dont la moitié de moins de 26 ans

o 16 fédérations régionales

11 ateliers & 200 acteurs de l’animation jeunesse

Les deux 1ers jours seront consacrés au partage de pratique par groupe de 10 ou 15 participants, qui disséqueront leur expérience terrain pour établir une carte heuristique.

Ces 3 jours constituent une première étape d’un processus plus long de construction de la marque de fabrique du projet des MJC et de sa mise en acte : outillage, formation et accompagnement des acteurs, appui aux projets, actions de plaidoyer, etc.

Les Rencontres de Poitiers accueilleront d’autres réseaux d’éducation populaire et associations qui participeront à construire les échanges, et à en rendre compte.

Le mercredi se déroulera en présence de la DRAJES, la CAF, de représentants du département, etc.

Tous pourront croiser leurs regards, réagir à ce qui aura été créé, participer à la réflexion et se projeter ensemble sur les prochaines étapes pour faire entendre la parole des acteurs de la jeunesse du réseau des MJC !