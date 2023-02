Les Acteurs du logement d’insertion s’engagent pour un Plan Logement d’abord 2 ambitieux

Publié le 21 février 2023

La gestation du volet 2 du logement d’abord est pour le moins longue : 9 mois après l’élection du président de la République, nous n’en connaissons que les priorités générales. Les budgets supplémentaires d’ores et déjà annoncés pour 2023 restent insuffisants pour consolider le modèle économique des acteurs du logement, notamment d’insertion, et pour programmer des objectifs de développement et de production. C’est dans ce contexte que les Acteurs du logement d’insertion définissent les contours d’un Plan (...)